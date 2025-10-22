Mujer Localiza a su Esposo Reportado como Desaparecido en Mexicali en Fosa Común de SLRC

Tres meses después de su desaparición en Mexicali, Martín Joel González Hernández fue localizado sin vida en una fosa común del panteón municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. Su esposa, Martha Patricia Alvarado, relató que fue gracias a su búsqueda personal y al apoyo de colectivos de familias desaparecidas que logró identificar el cuerpo, no por investigaciones oficiales.

Ya me enseñaron su vestimenta, más que nada, y sí era él… Lo primero que pregunté fue dónde estaba, para poder recuperarlo. Me comunicaron que ya no estaba, que lo habían sepultado, que estaba en la fosa común

Martha Patricia Alvarado, Esposa de Martín González

El cuerpo fue localizado un día después de su desaparición

De acuerdo con su familia, Martín Joel desapareció el 12 de junio de este año, cuando salió de su domicilio a bordo de un vehículo Honda Civic. Intentaron comunicarse con él, pero su celular permaneció apagado.

Las autoridades de Sonora confirmaron después que el cuerpo había sido localizado el 13 de junio, apenas un día después de la desaparición, pero esa información nunca fue cruzada con la Fiscalía de Baja California, donde se había levantado la denuncia.

Necesitamos investigar bien si así se dio esa situación, porque hay una buena relación con las autoridades de San Luis. Inmediatamente que se presenta una persona fallecida, nos dan información para corroborar si se trata de alguien con denuncia aquí de localización

Fidel Corvera, fiscal de la Unidad de Desaparecidos de Baja California

Ante esta situación, la familia de Martín Joel cuestiona si podrían existir más casos de personas desaparecidas en Baja California que hayan sido localizadas en Sonora sin que se haya notificado a las autoridades correspondientes.

Lo que tenemos nosotros es más que nada impotencia. No nos cabe en la cabeza cómo es posible que tan cerca, siendo un estado vecino, no pudimos encontrarlo antes. Que no se haya subido la foto de la aparición del cuerpo de mi esposo

Martha Patricia Alvarado, Esposa de Martín González

Desde septiembre, la familia espera los resultados oficiales de ADN enviados a Hermosillo, necesarios para solicitar ante un juez la exhumación y el traslado del cuerpo, con el fin de darle una sepultura digna y cerrar el duelo con sus hijos.

