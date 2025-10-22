Rescatan a Tres Personas Privadas de la Libertad en Playas de Tijuana; Hay Cuatro Detenidos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) llevó a cabo la liberación de tres personas que habían sido privadas de la libertad en la sección Costa Hermosa, en Playas de Tijuana, la noche del martes 21 de octubre.

Te podría interesar: Camión de Personal Provoca Choque Múltiple en Bulevar 2000 de Tijuana; Hay Más de 20 Heridos

Liberan a personas privadas de la libertad tras reporte

De acuerdo con el reporte oficial, los policías municipales respondieron a un llamado de emergencia recibido a través del número 9-1-1, donde se alertó sobre un grupo de individuos que habrían ingresado violentamente a un domicilio particular. Testimonios indicaron que tres personas entraron al inmueble, mientras que una cuarta esperaba en un vehículo afuera de la vivienda.

Con un despliegue estratégico, los agentes implementaron un operativo para ubicar y detener a los responsables. Durante el intento de huida, los presuntos implicados trataron de ocultarse en domicilios cercanos; sin embargo, la rápida acción policial permitió su captura sin incidentes mayores.

Los detenidos fueron identificados como Diego “N”, Yahir “N”, Iván “N” e Iveth “N”, a quienes se les aseguró un arma de fuego tipo escuadra y un vehículo tipo sedán con reporte de robo. Tanto los implicados como las evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que inició la investigación correspondiente por su probable participación en diversos delitos.

La dependencia reiteró que la participación activa de la ciudadanía es fundamental para prevenir y combatir el delito, e hizo un llamado a continuar reportando cualquier actividad sospechosa a través del número de emergencia 9-1-1 o de los canales oficiales de denuncia.

Historias recomendadas:

APG