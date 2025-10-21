Sujetos Armados Matan a Hombre Dentro de Cuartería en Tijuana; Esto se Sabe

Un hombre perdió la vida la tarde de este martes 21 de octubre tras ser víctima de un ataque armado registrado al interior de una cuartería en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana. El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde sobre la avenida Sánchez Taboada, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego dentro de un inmueble habitacional.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba dentro de la cuartería cuando fue agredida por personas aún no identificadas. Testigos indicaron que tras escuchar los disparos, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia y de seguridad pública.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el asesinato

Paramédicos de unidades de auxilio arribaron al lugar poco después del ataque, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Las heridas provocadas por los disparos resultaron fatales, por lo que el cuerpo fue cubierto en espera de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de investigación.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California acudieron al sitio para realizar el peritaje inicial y acordonar la zona. También se llevaron a cabo las diligencias de levantamiento de evidencias y testimonios de los vecinos, quienes permanecieron bajo resguardo mientras se desarrollaban las labores de investigación.

Las autoridades estatales mantienen la carpeta de investigación abierta para esclarecer los hechos ocurridos en esta zona de la ciudad. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

Información de Carolina Vázquez

