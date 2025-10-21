Surfistas Denuncian Contaminación por Derrame de Gasolina en Playa 3M de Ensenada

Surfistas denunciaron la presencia de gasolina en el mar la mañana del domingo 19 de octubre en Playa 3M, ubicada en la zona de El Sauzal, en Ensenada. El incidente fue reportado por deportistas que se encontraban practicando surf y disfrutando del lugar con familiares y amigos, quienes notaron el fuerte olor a hidrocarburos en el agua y decidieron salir del mar ante el riesgo de afectaciones a la salud.

La campeona de surf adaptado alertó en sus redes sobre el derrame de gasolina

Entre las personas que realizaron la denuncia se encuentra la campeona de surf adaptado, Barbie García Ritchie, quien alertó sobre la situación a través de redes sociales. Otros surfistas también expresaron su preocupación, mencionando que la impregnación del combustible era tan intensa que provocó mareos a algunos bañistas, además de dejar residuos en la piel pese a enjuagarse.

La activista e investigadora en Medio Ambiente y Desarrollo, doctora Beatriz Ibarra Macías, quien también se encontraba en el sitio, confirmó la presencia de hidrocarburos y presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Explicó que la contaminación detectada no solo representa un riesgo inmediato para las personas, sino que también afecta gravemente al ecosistema marino.

Son hechos que no pueden quedar impunes. Estos derrames son tan graves, ya que dañan a las especies de flora y fauna que viven en la Bahía de la que somos parte...

Señaló la doctora Ibarra Macías, quien además preside la asociación civil Nosotras y el Mar. La activista lamentó que, pese a denuncias previas, las autoridades presuntamente no hayan dado seguimiento suficiente a casos similares.

Se han denunciado más casos de derrames de gasolina en playas de Ensenada

Recordó que el pasado 22 de julio, un colectivo también reportó la presencia de gasolina en playa Stacks, aledaña al puerto de El Sauzal, presentando denuncias ante la PROFEPA y la Secretaría de Marina (SEMAR), sin que hasta la fecha se haya identificado a los responsables.

Los surfistas y activistas señalaron que estos derrames recurrentes ponen en riesgo no solo la salud humana, sino la de toda la biodiversidad marina. El contacto con hidrocarburos puede afectar a peces, aves y mamíferos marinos, además de provocar alteraciones en el equilibrio ecológico de la zona costera.

¿Por qué afecta tanto un derrame de gasolina en el mar?

Expertos advirtieron que los contaminantes derivados de combustibles, como los hidrocarburos y aceites, se acumulan en el sedimento marino y en los tejidos de los organismos vivos, generando efectos adversos a largo plazo. Estas sustancias se consideran contaminantes orgánicos persistentes por su alta toxicidad y su lenta degradación en el ambiente.

La exposición prolongada a estos compuestos puede causar problemas respiratorios, irritaciones en la piel, daños a órganos internos y alteraciones neurológicas. Asimismo, están relacionados con enfermedades graves, entre ellas distintos tipos de cáncer.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades ambientales han realizado muestreos o investigaciones posteriores en la zona afectada. Los surfistas y colectivos ambientales exigieron que el caso sea atendido con urgencia, se identifiquen los orígenes del derrame de gasolina y se apliquen sanciones a los responsables.

Información de Diego Robles

RCP