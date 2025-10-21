Le Prenden Fuego a Hombre Mientras Dormía al Lado de Plaza Comercial en Mexicali

La mañana de este martes 21 de octubre, un hombre de 49 años, fue encontrado con graves quemaduras en la vía pública, a un costado de una plaza comercial, en la zona industrial de Mexicali. De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la víctima dormía en el lugar y fue atacada por un sujeto que, según su testimonio, se le acercó y le prendió fuego sin motivo aparente.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona con lesiones graves provocadas por fuego. A su llegada, encontraron al hombre con quemaduras visibles en distintas partes del cuerpo, por lo que fue atendido de inmediato por paramédicos y trasladado al Hospital General de Mexicali.

La víctima sufrió quemaduras de segundo grado

Los médicos informaron que el paciente presenta quemaduras de segundo grado y fue clasificado como paciente "amarillo", lo que indica que su condición es grave, aunque estable. Personal del hospital continúa brindándole atención especializada debido a la extensión y gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del ataque y determinar la identidad del responsable. Según el testimonio del propio afectado, el agresor actuó de forma repentina mientras él dormía, lo que hace que el caso sea investigado como un presunto intento de homicidio.

El lugar del ataque, cercano a una zona concurrida por trabajadores y comercios, permaneció bajo resguardo de agentes municipales durante las primeras horas del día, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades no han informado sobre la detención de algún sospechoso, pero exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a esclarecer el hecho. Mientras tanto, el estado de salud del hombre sigue siendo monitoreado por el personal médico, en espera de su evolución tras las quemaduras sufridas.

Información de Kitzia Flores

