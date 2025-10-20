Incendio en Basurero de San Quintín Consume Más de Tres Hectáreas

Un incendio registrado en el basurero Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Quintín, consumió más de tres hectáreas de residuos, lo que movilizó a personal de Bomberos, Protección Civil y Servicios Públicos Municipales. Las labores para controlar el siniestro iniciaron durante el fin de semana, cuando se reportó una densa columna de humo proveniente del tiradero, afectando la visibilidad y generando preocupación entre los habitantes cercanos.

De acuerdo con la información oficial, el fuego se extendió rápidamente debido a la acumulación de desechos, lo que complicó las maniobras de extinción. En la operación participaron dos máquinas de bomberos, una pipa del cuerpo de Bomberos, dos pipas de Servicios Públicos Municipales, además de un cargador frontal y una retroexcavadora para remover los residuos encendidos y evitar que el fuego se reavivara.

¿Cuáles son las recomendaciones ante el humo por el incendio en San Quintín?

A pesar de que no se reportaron personas lesionadas, el incendio provocó una considerable emisión de humo tóxico, por lo que las autoridades implementaron medidas preventivas para proteger la salud de la población.

Recomendaciones a la ciudadanía:

Permanezcan en interiores

Cierren puertas y ventanas

Eviten actividades al aire libre

Utilicen protección respiratoria adecuada (cubrebocas)

Protejan a los grupos vulnerables: niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Sigan las indicaciones de las autoridades

Hasta el cierre de edición, los trabajos para extinguir por completo los puntos activos del incendio continúan. Elementos de seguridad mantienen vigilancia permanente en la zona para evitar que el fuego se reactive y garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

