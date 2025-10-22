Camión de Personal Provoca Choque Múltiple en Bulevar 2000 de Tijuana; Hay Más de 20 Heridos
El conductor de un camión de personal presuntamente se quedó dormido, impactando contra dos unidades de transporte público
Un fuerte accidente se registró sobre el bulevar 2000, a la altura de Residencial Del Bosque, en dirección hacia El Refugio. En el percance participaron 2 camiones de personal y una unidad de transporte público, la mañana de este miércoles.
De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor del camión de personal presuntamente se quedó dormido al volante, impactando contra un camión amarillo, que a su vez colisionó con un taxi de ruta que se encontraba en el acotamiento dejando pasaje.
Accidente deja más de 20 personas lesionadas
Paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron a un total de 22 personas lesionadas, de las cuales 20 fueron catalogadas como pacientes verdes ,con heridas leves, y 2 como pacientes amarillos, con lesiones de prioridad moderada. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.
La Policía Municipal resguardó la zona y apoyó en el control del tráfico mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.
Información Emilia Silva
APG