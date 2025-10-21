Detienen a Hombre por Orinar en la Vía Pública en Ensenada; Tenía Dos Órdenes de Aprehensión

Un hombre identificado como Telesforo Guadalupe "N" fue detenido por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Ensenada, luego de confirmarse que contaba con dos órdenes de aprehensión activas por los delitos de abuso sexual contra una persona menor de 14 años y violencia familiar. La captura ocurrió a las 11:59 horas del domingo 19 de octubre en el entronque del Libramiento Ensenada–Ojos Negros, a la altura de la colonia Gómez Morin.

De acuerdo con el informe policial, el sujeto fue sorprendido orinando en la vía pública, motivo por el cual los oficiales intervinieron al considerar que se trataba de una falta administrativa. Durante la revisión de rutina, los agentes solicitaron al C-5 Baja California la verificación de sus datos personales, lo que permitió confirmar su identidad y la existencia de las órdenes de aprehensión en su contra.

El detenido mantenía las órdenes de aprehensión desde 2023

Telesforo Guadalupe "N", de 46 años y originario de Sinaloa, mantenía ambos mandamientos judiciales pendientes desde el año 2023 en el municipio de Ensenada. Una de las órdenes fue emitida por el delito de presunto abuso sexual a menor de edad, mientras que la segunda correspondía a supuesta violencia familiar, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales.

Una vez confirmada la información, los oficiales procedieron a colocarle los candados de mano y realizar su detención formal. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento del proceso legal.

La captura ocurrió durante un operativo de vigilancia preventiva, en el cual los agentes estatales realizaban recorridos de supervisión en diversos puntos de Ensenada. Según el reporte, la intervención se dio sin incidentes.

Información de Diego Robles

