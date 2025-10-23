Trabajadores en Construcción de Ensenada Quedan Sepultados en Pozo; Realizan Rescate

Dos trabajadores de la construcción quedaron atrapados al interior de un pozo de aproximadamente seis metros de profundidad, en hechos registrados durante la mañana de este jueves en la colonia Las Palmas III, en Ensenada.

Labores de rescate en curso

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando los trabajadores realizaban labores en el sitio.

Uno de los hombres permanece con medio cuerpo inmovilizado bajo tierra, mientras que el segundo trabajador quedó completamente sepultado y no ha respondido a los llamados de auxilio.

Elementos de la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil se encuentran en el lugar realizando labores de rescate.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los trabajadores ni las causas exactas del colapso.

Información Diego Robles