Incendio de Casa en Ensenada Deja Varias Viviendas Afectadas por el Fuego y Daños en Un Yonke

Un incendio registrado la mañana de este miércoles 22 de octubre movilizó a los cuerpos de emergencia en la colonia Jesús Munguía, en Ensenada. El siniestro ocurrió a las 08:20 horas y fue reportado al número de emergencias C-5, tras detectarse fuego en una vivienda ubicada sobre las calles 11 y Francisco Villa.

Nota relacionada: Fuerte Incendio Provoca Pérdidas Totales en Restaurante de Playas de Tijuana

Al lugar acudieron diversas unidades y elementos de la corporación con el objetivo de controlar las llamas y evitar su propagación hacia las casas vecinas. De forma simultánea, personal de Rescate Urbano se sumó a las labores de apoyo, colaborando en la atención y evaluación de posibles riesgos en la zona afectada.

Cortaron la luz en la zona para evitar problemas por el fuego

Durante las maniobras, también participaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes se encargaron de resguardar el área y realizar cortes preventivos de energía eléctrica, con el fin de reducir cualquier peligro derivado del fuego o del daño en instalaciones eléctricas.

Los trabajos coordinados permitieron mantener bajo control la situación en un periodo corto de tiempo, logrando contener las llamas antes de que alcanzaran mayores proporciones. Las labores de los bomberos se enfocaron principalmente en extinguir el fuego en el punto de origen y enfriar las estructuras cercanas para evitar su reignición.

Nota relacionada: Incendio en Colonia Vicente Guerrero Destruye Dos Viviendas en Mexicali

Un yonke y una vivienda resultaron dañados por el incendio

De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio. Sin embargo, se informó que los daños materiales fueron considerables, ya que además de la vivienda afectada, un yonke contiguo también sufrió impactos directos del fuego.

Otras viviendas colindantes presentaron afectaciones menores derivadas de la radiación del calor, aunque no se reportaron pérdidas mayores. Las autoridades locales confirmaron que se realizará una revisión técnica para determinar las condiciones estructurales del área.

Nota relacionada: Incendio en Basurero de San Quintín Consume Más de Tres Hectáreas

Una vez controlado el siniestro, las corporaciones de emergencia permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad de los habitantes y descartar riesgos adicionales. Las causas del incendio aún no han sido especificadas, pero se continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del fuego.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP