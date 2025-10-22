Desaparece en Ensenada Adolescente de 15 Años Rosa Velarde; Piden Ayuda para Localizarla

La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió una pesquisa para localizar a Rosa Aracely Velarde Olivera, una adolescente de 15 años de edad reportada como desaparecida en Ensenada. De acuerdo con la información oficial, fue vista por última vez el lunes 20 de octubre de 2025 en la colonia Popular 1989, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su paradero.

El caso fue dado a conocer este martes 21 de octubre por la Fiscalía, la cual activó los protocolos de búsqueda correspondientes en coordinación con distintas instancias de seguridad y rescate. La dependencia no ha detallado las circunstancias en que la menor fue vista por última vez, pero se mantiene el llamado a la población de Ensenada y zonas cercanas para que se mantenga atenta a cualquier información que pueda ser útil para las investigaciones.

¿Cuáles son las características físicas de Rosa Velarde?

De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente vestía al momento de su desaparición una sudadera negra tipo "hoodie", falda escolar guinda, zapatos negros y calcetas blancas. Las autoridades reiteran que toda pista o dato que pueda contribuir a su ubicación será atendido con confidencialidad.

Rosa Aracely Velarde Olivera cuenta con las siguientes características físicas:

Estatura de 1.70 metros

Complexión delgada

Tez morena clara

Ojos color café claros

Cabello lacio, corto y de color negro claro

Nariz chica

Labios delgados

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la línea de comunicación con la ciudadanía e invita a quienes cuenten con información sobre la menor a comunicarse directamente con la institución. Los reportes pueden realizarse al número de la Fiscalía, al número de emergencias 911 o de manera anónima al 089.

