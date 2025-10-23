¿Qué Vialidades Estarán Cerradas por Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada?

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) anunció la implementación de un operativo vial especial con motivo del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Contrarreloj Baja California 2025, que se llevará a cabo del jueves 23 al sábado 25 de octubre en la zona norte del municipio de Ensenada. Las acciones buscan garantizar la seguridad de los participantes y de quienes transiten por las vialidades donde se realizarán las competencias.

Durante los tres días de evento, se prevén cierres totales e intermitentes en diferentes tramos de la carretera libre Tijuana–Ensenada y zonas aledañas, además de un despliegue conjunto entre la Policía Municipal, Guardia Nacional, FESC, FGE y personal operativo del evento.

Te podría interesar: Cierres Viales en Tijuana por Concierto Gratuito de Residente, ¿Qué Calles Estarán Cerradas?

Cierres de vialidades

La primera jornada, correspondiente a la prueba contrarreloj, se realizará el jueves 23 de octubre a partir de las 10:00 horas, con la participación de 43 ciclistas que saldrán con un intervalo de un minuto. El punto de inicio será en las inmediaciones del fraccionamiento Viñedos del Mar, con una duración estimada de 40 minutos por atleta, lo que representa alrededor de dos horas de competencia total.

Durante este periodo, se aplicará un cierre completo en ambos sentidos de la carretera libre Tijuana–Ensenada, y un cierre parcial del carril derecho y acotamiento desde el puente de Manchuria hasta el puente de San Miguel.

El cierre en dirección sur a norte se mantendrá durante los primeros 60 minutos, reabriendo gradualmente conforme los ciclistas vayan concluyendo su recorrido.

El viernes 24 de octubre, la competencia arrancará a las 8:00 horas, dividida en tres grupos:

El primer contingente saldrá a las 8:00 horas y realizará tres vueltas al circuito

El segundo saldrá a las 8:15 horas, también con tres vueltas

El tercero iniciará a las 8:30 horas y cubrirá dos vueltas

La ruta incluirá tramos de la carretera libre Tijuana–Ensenada, pasando por Casa Frida, San Antonio de las Minas, El Sauzal y retornando al entronque El Tigre.

El operativo concluirá a las 13:00 horas, con cierres intermitentes coordinados por Tránsito Municipal y la Guardia Nacional.

Finalmente, el sábado 25 de octubre se efectuará la última jornada, también desde las 8:00 horas, con la misma ruta del día anterior pero con cuatro vueltas al circuito.

Recomendaciones para la ciudadanía

La DSPM exhortó a la población a planificar sus traslados con anticipación, usar rutas alternas, evitar estacionarse en las vialidades del recorrido y respetar las indicaciones del personal operativo y de tránsito.

Asimismo, se invitó a la comunidad a seguir medidas básicas de seguridad durante el evento:

No invadir la ruta ni ingresar con vehículos fuera de los horarios permitidos.

Mantenerse en zonas seguras y vigilar a niñas, niños y mascotas.

No arrojar basura u objetos a la vía ni a los competidores.

Acatar las indicaciones de los bandereros y personal de apoyo.

La corporación destacó que la colaboración ciudadana será clave para garantizar un evento deportivo exitoso y sin incidentes.

Historias recomendadas:

APG