Evacúan Edificio del Poder Judicial en Ensenada por Fuga de Gas Refrigerante; Esto Pasó

Una fuga de gas refrigerante registrada la mañana de este miércoles 22 de octubre en el edificio del Poder Judicial, ubicado en el ex ejido Chapultepec de Ensenada, provocó la evacuación preventiva del personal que se encontraba en el inmueble. El incidente ocurrió a las 11:03 horas y fue reportado al número de emergencias C-5, lo que permitió la movilización inmediata de los cuerpos de auxilio hacia el sitio.

Nota relacionada: Fuga de Gas Provoca Evacuación de Guardería en Tijuana; Autoridades Trabajan en el Área

Elementos de Bomberos arribaron al lugar, procediendo a evacuar al personal para evitar cualquier posible riesgo. Durante la inspección, los bomberos constataron que una empresa especializada en mantenimiento de sistemas de refrigeración se encontraba realizando pruebas técnicas en las líneas del sistema del inmueble.

¿Cuál fue la causa de la fuga de gas refrigerante en el edificio del Poder Judicial?

Según el reporte del técnico responsable, la válvula de alivio del sistema se activó accidentalmente, liberando residuos del gas refrigerante y ocasionando el reporte inicial de fuga.

Una vez identificada la causa, los elementos de Bomberos utilizaron detectores de gases para descartar cualquier riesgo de concentración o propagación de sustancias. Los resultados de la verificación confirmaron que no existía peligro adicional para las personas ni para las instalaciones del Poder Judicial.

Nota relacionada: Evacúan Supermercado en Macroplaza del Mar por Fuga de Gas en Ensenada; Esto Pasó

Posteriormente, se procedió a ventilar de manera controlada y rápida las áreas afectadas, logrando restablecer las condiciones seguras en el edificio y controlar la situación en poco tiempo. Protección Civil fue notificada del evento para llevar a cabo el seguimiento, con el propósito de garantizar que las instalaciones permanezcan seguras.

El personal evacuado pudo reincorporarse a sus actividades con normalidad una vez que se aseguró el edificio del Poder Judicial en Ensenada. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP