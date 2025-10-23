Localizan Sin Vida a Lesly Yarisma en Predio de Tijuana; Estaba Desaparecida Desde Enero

Una mujer que se encontraba desaparecida desde enero de este año fue localizada sin vida por colectivos de búsqueda en un predio de invasiones del fraccionamiento Laurel 1, en la ciudad de Tijuana. El hallazgo fue confirmado por su madre, quien agradeció el apoyo recibido durante los meses de búsqueda.

De acuerdo con la información compartida por integrantes de los colectivos de búsqueda, el descubrimiento ocurrió el viernes 17 de octubre en una zona de difícil acceso dentro del fraccionamiento Laurel 1.

El cuerpo fue localizado enterrado en un predio, durante una jornada de rastreo encabezada por familias de personas desaparecidas.

Madre de Leslie confirma su hallazgo

La madre de la víctima, Lucero Jiménez, confirmó a través de redes sociales que los restos corresponden a su hija Lesly Yarisma, de 30 años de edad, quien había sido privada de su libertad en enero de 2025, cuando se encontraba acompañada de sus hijos. En su publicación, agradeció a las personas que la apoyaron en la búsqueda.

Información Ixshel Gómez

APG