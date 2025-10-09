Emiten Ficha de Búsqueda para Luis Fernando Barboza, Desaparecido en Tijuana en 2023
Luis Fernando Barboza fue visto por última vez en el municipio de Tijuana en 2023
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Luis Fernando Barboza Aguado de 29 años. Fue visto por última vez el 17 de marzo del 2023 en Tijuana, Baja California.
Señas particulares
De acuerdo con la ficha de búsqueda, Luis Fernando Barboza Aguado es de tez clara, ojos café oscuros grandes, cejas pobladas, barba completa, labios medianos y complexión robusta.
- Como seña particular, Luis Fernando tiene varios tatuajes, entre ellos uno con la leyenda “Barboza” en el antebrazo derecho, unas manos rezando con un rosario a la altura del bícep izquierdo y otro con la leyenda “Jessy” en el antebrazo izquierdo.
Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a localizarlo, se comuniquen al número de emergencias 911, a la línea anónima 089, al teléfono (664) 210-0365 o bien, a través del correo busquedabc@baja.gob.mx.
