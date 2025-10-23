Vecinos Encuentran Cuerpo Semienterrado en Fraccionamiento de Tijuana

Autoridades municipales y estatales acudieron la tarde del jueves 23 de octubre al fraccionamiento Torres del Lago, en Tijuana, tras el hallazgo de un cuerpo semi enterrado. El descubrimiento ocurrió después del mediodía, a un costado de la calle Lago Balkhas, lo que generó una movilización inmediata de elementos policiales en la zona.

De acuerdo con el primer reporte, la víctima fue localizada parcialmente cubierta con tierra, en un punto de terreno irregular dentro del fraccionamiento. Habitantes del área habrían notado la presencia del cuerpo y alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia, lo que permitió la rápida llegada de las unidades de seguridad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de acordonar el área para iniciar las investigaciones correspondientes y evitar la contaminación de posibles indicios. Las diligencias incluyeron la recolección de evidencia física y el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece sin confirmar. Las autoridades indicaron que se realizará el procedimiento de necropsia conforme a los protocolos establecidos, con el fin de determinar las causas de la muerte y establecer el tiempo aproximado que el cuerpo llevaba en el lugar.

Se prevé que, una vez identificada la víctima, se amplíe la información sobre el caso dentro de las próximas horas.

Información de Carolina Vázquez

RCP