Detienen a Menor por Presunto Robo en Tienda de Ensenada; le Hallaron Dinero y Un Cuchillo

Un menor de 17 años, identificado como Javier "N", fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada, tras ser señalado por su presunta participación en un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia. La detención ocurrió luego de un operativo de búsqueda implementado por la Sección Táctica de Operaciones Policiales (STOP), en la colonia Hidalgo.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron una alerta a través del C5, que informaba sobre un robo con violencia en un comercio ubicado en la calle Cuarta y avenida Delante. En el reporte se proporcionó la descripción del presunto responsable, quien habría utilizado un cuchillo para amenazar al cajero del establecimiento.

Los oficiales se trasladaron al sitio del incidente, donde se entrevistaron con el trabajador afectado, quien relató que mientras laboraba, un sujeto que vestía sudadera oscura, pantalón gris y portaba una mochila negra, se acercó al área de cajas. Con un cuchillo en mano, el individuo lo amenazó y exigió el dinero de la caja registradora, llevándose aproximadamente $1,600 pesos en efectivo antes de huir del lugar.

El joven fue interceptado al coincidir con la descripción del asaltante

Con la descripción del agresor, los agentes implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, logrando ubicar a un joven con características coincidentes a cinco calles del lugar del robo. Al ser abordado por los oficiales, el sospechoso se identificó como Javier "N", de 17 años, y se procedió a realizarle una inspección preventiva conforme al protocolo policial.

Durante la revisión, dentro de la mochila que portaba se encontraron los $1,600 pesos en efectivo, así como un cuchillo metálico de aproximadamente 25 centímetros de longitud con empuñadura negra, coincidiendo con el arma señalada por la víctima. Ante estos hallazgos, el joven fue asegurado por los agentes municipales.

El menor fue trasladado a la Estación Central de Policía, donde se realizaron los trámites correspondientes para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, el dinero recuperado y el arma fueron asegurados como parte de la evidencia del caso.

