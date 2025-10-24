Se Incendian Tres Mil Pacas en Ranchería de Mexicali; Humo Afectó la Calidad del Aire

Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes 24 de octubre en Mexicali movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que aproximadamente tres mil pacas de forraje ardieran en una ranchería ubicada cerca de la calzada Manuel Gómez Morín. El fuego generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona, por lo que las autoridades acudieron para controlar la situación y proteger las áreas aledañas.

Según el reporte oficial, las pacas comenzaron a arder en un punto cercano a los corrales donde se encontraban reses, lo que incrementó el riesgo de que las llamas se extendieran. Debido a lo altamente flamable del material, el siniestro presentó dificultades para ser sofocado de manera inmediata.

Fueron necesarias 4 bomberas para sofocar el incendio de las tres mil pacas

Se informó que cuatro máquinas bomberas fueron necesarias para lograr el control del incendio. Aun con la intervención inmediata, se advirtió que las pacas podrían seguir ardiendo hasta la tarde o noche de este mismo viernes, debido a la magnitud del material involucrado.

Según las autoridades, la intensa cantidad de humo generada por el fuego derivó en una alerta por mala calidad del aire en la zona. Las autoridades señalaron que la concentración de partículas podía representar un riesgo, sobre todo para personas con problemas respiratorios.

Aunque los bomberos lograron evitar que las llamas se extendieran y dañaran a los animales, se mantiene la vigilancia en el área para prevenir que algún punto caliente reavive el incendio. No se reportan personas lesionadas hasta al momento.

Información de David Mena

