Hombre Golpea a Vecino por Presunto Abuso de su Hijastra en BC; Ambos Fueron Detenidos

Dos personas fueron detenidas por agentes de la Policía Municipal de Tijuana este 28 de octubre, luego de una riña ocurrida en la colonia Lomas de San Martín, donde se reportó un presunto caso de abuso sexual. La intervención policial se originó tras un reporte emitido por la central de radio, que alertó sobre un altercado físico en un domicilio de la zona.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la parte reportante, quien indicó que su hijastra le había confesado que un vecino identificado como José de Jesús "N", de 25 años, presuntamente le realizó tocamientos indebidos en las piernas y debajo de la falda. Esta acusación generó alarma inmediata entre los familiares de la menor.

El padrastro fue a confrontar al vecino y lo atacó físicamente

El padrastro de la joven, decidió enfrentar al señalado tras conocer lo sucedido. Durante la confrontación, lo agredió físicamente, provocando una riña que derivó finalmente en la solicitud de apoyo policial a través del número de emergencias 911.

A la mitad de la intervención policial, los agentes confirmaron la participación de ambos hombres, uno como presunto agresor sexual y el otro como responsable de lesiones. Tras recopilar la información del reporte y escuchar a las partes involucradas, se procedió con el aseguramiento inmediato de las dos personas.

Ambos fueron detenidos por la policía municipal

José de Jesús "N" fue detenido por la presunta comisión del delito de abuso sexual, derivado de los hechos señalados por la menor y respaldados por el testimonio del padrastro. La sospecha se mantiene hasta que la autoridad competente determine su responsabilidad.

Por su parte, el padrastro fue asegurado por el delito de lesiones, debido a la agresión física que realizó en respuesta a la acusación hecha contra el vecino. Ambos fueron puestos a disposición de la instancia correspondiente para continuar con las diligencias legales.

