Investigan Asesinato de Hombre Privado de la Liberta en Carretera Mexicali – San Felipe

Extraoficialmente fue identificado el hombre localizado sin vida hace una semana en el kilómetro 100 de la carretera Mexicali–San Felipe. De acuerdo con las primeras indagatorias, se trata de un presunto residente del Valle de Mexicali que habría sido levantado por un grupo delictivo y posteriormente asesinado a un costado del tramo carretero.

El cuerpo fue encontrado con múltiples impactos de arma de fuego, principalmente en el rostro, además de varios casquillos percutidos en la zona.

Es una víctima localizada en días anteriores ahí en la zona sur de Mexicali. Sigue sin identificar de manera formal, aunque ya tenemos una posible identidad a la cual le estamos dando seguimiento, ya que aparentemente es un vecino de un ejido cercano a donde fue localizado

Miguel Ángel Gaxiola, fiscal Especializado en Homicidios

El funcionario agregó que la víctima no contaba con reporte de desaparición, aunque sí con antecedentes por delitos relacionados con actividades delictivas, línea que actualmente concentra los esfuerzos de investigación.

Crece la violencia en comunidades de Mexicali

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), los crímenes violentos registrados en las comunidades rurales de Mexicali han dejado al menos nueve víctimas en las últimas semanas.

Aunque la incidencia general de homicidios muestra una ligera disminución, la percepción de inseguridad entre la población continúa siendo elevada, alcanzando 78 puntos porcentuales, lo que coloca a Mexicali como la ciudad con mayor sensación de riesgo en Baja California.

