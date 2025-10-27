Mujer es Detenida en Tijuana por Presuntamente Intentar Incendiar un Vehículo

Una mujer fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Tijuana tras ser señalada por presuntamente intentar quemar un vehículo en la colonia 10 de Mayo. El hecho ocurrió el 23 de octubre, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal recibió un reporte alertando sobre los daños provocados al automóvil y el intento de prenderle fuego.

Nota relacionada: Sujeto Entra a Casa y Prende Fuego a Vehículo en Mexicali; Todo Fue Captado en Video

El intento de quema del automóvil motivó la intervención rápida de los agentes, quienes realizaron un recorrido por la zona. La señalada se mantenía en la vía pública al arribo de las autoridades, permitiendo así su localización inmediata.

La denuncia se realizó de primera mano por la parte afectada, aportando las características físicas necesarias para su identificación.

La mujer seguía en los alrededores del incidente

A mitad de la diligencia, los agentes municipales pudieron corroborar que la mujer permanecía aún en las cercanías del lugar del reporte. Con base en los datos recabados y la presunción de responsabilidad, fue asegurada sin que se reportaran mayores incidentes durante la detención.

La detenida fue identificada como Sandra "N", de 41 años de edad, la cual fue llevada a la unidad con detenidos para ser puesta a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su situación legal con relación al presunto intento de dañar e incendiar el vehículo afectado.

Nota relacionada: Mujer Incendia Auto Con el Cuerpo de su Ex Pareja Dentro; Fue Detenida

Se espera que en próximas horas se dé a conocer la razón exacta por la que la mujer intentó prenderle fuego al vehículo en la colonia 10 de Mayo.

Historias recomendadas:

Información de Miguel Martínez

RCP