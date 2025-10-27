Conductor Pierde el Control y Vuelva su Vehículo en Ensenada; Hay Personas Lesionadas

Se registró una volcadura con personas lesionadas en la colonia Popular 89, en el cruce de calle Colonet y Circuito Oriente, en Ensenada, la mañana de este lunes.

Personas lesionadas tras volcadura

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección de Bomberos Ensenada, el incidente fue reportado a las 06:55 horas a través de la línea de emergencia C-5, informando sobre un vehículo volcado con personas atrapadas y posibles lesionados.

Al sitio arribó la unidad E-3 de la Estación Valle Dorado, cuyo personal procedió con la evaluación y estabilización de los ocupantes, en coordinación con los servicios médicos de emergencia. Tras las maniobras correspondientes, los lesionados fueron atendidos y trasladados para recibir atención médica.

El área permaneció asegurada durante las labores de rescate para prevenir riesgos adicionales y garantizar la seguridad de las personas presentes.

La Dirección de Bomberos Ensenada reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener una conducción responsable, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la visibilidad puede verse reducida.

La autoridad recordó que la prevención y la prudencia al conducir son factores clave para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de los conductores y sus acompañantes.

APG