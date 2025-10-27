Bomberos Controlan Incendio en VIivienda del Fraccionamiento Misión en Ensenada

Personal de la Dirección de Bomberos Ensenada atendió un incendio registrado en un departamento ubicado en la segunda planta de una vivienda del fraccionamiento Misión, entre las calles Junípero Serra, Diego de Alcalá y calle 11, la mañana de este lunes.

Incendio en vivienda

De acuerdo con el reporte del C5, recibido a las 07:39 horas, en el sitio se observaba humo saliendo del inmueble, por lo que de inmediato se activó el protocolo de respuesta y se enviaron unidades de distintas estaciones.

Al lugar acudieron las unidades M-32 de la Estación Bronce, E-3 y AMB-06 de la Estación Valle Dorado, así como la Unidad Inspectora DB-32 y la Unidad Investigadora de Incendios DB-18.

Los bomberos realizaron maniobras de control y extinción del fuego, logrando evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del inmueble o a viviendas cercanas. Posteriormente, se efectuó una inspección para determinar las causas del siniestro.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la zona afectada.

La Dirección de Bomberos Ensenada reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y evitar sobrecargar contactos o extensiones, ya que estas son causas frecuentes de incendios en viviendas.

