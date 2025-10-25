Hombre Pierde la Vida tras Ataque Armado en Restaurante de Ensenada
N+
Sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego; autoridades acordonaron la zona
COMPARTE:
La tarde de este sábado se registró un ataque armado en un restaurante ubicado en la calle Segunda y Ruiz, en plena zona turística de Ensenada, que dejó como saldo a una persona sin vida.
Te podría interesar: Rescatan Sin Vida a Obrero Atrapado en Pozo tras Deslave en Obra de Ensenada
Ataque armado en restaurante
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al establecimiento y realizaron varias detonaciones de arma de fuego, aparentemente dirigidas contra uno de los trabajadores del lugar.
Tras el incidente, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado desplegaron un fuerte operativo en el área para localizar a los responsables y recabar indicios que ayuden en la investigación.
La zona permanece acordonada mientras peritos de la Fiscalía realizan las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima ni el móvil de la agresión.
Historias recomendadas:
- Tiroteo Familiar en Tijuana: Detienen al Tío y Primo de las Víctimas Como Presuntos Agresores
- Se Incendian Tres Mil Pacas en Ranchería de Mexicali; Humo Afectó la Calidad del Aire
Información Patricia Lafarga
APG