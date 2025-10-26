Fallece el Arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, a sus 71 Años

El Arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, falleció este domingo, de acuerdo con el anuncio oficial de la Arquidiócesis. Su partida ha generado muestras de pesar entre fieles, sacerdotes y comunidades religiosas de Baja California, quienes reconocieron su labor pastoral y su cercanía con la gente durante los años que encabezó la Iglesia en la región.

A través de un comunicado oficial, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó el deceso de monseñor Francisco Moreno Barrón, quien encabezó la Arquidiócesis de Tijuana desde el año 2016 y sirvió como obispo durante 23 años.

En el documento, firmado por monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, así como por monseñor Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, la Iglesia Católica expresó su esperanza en la Resurrección y pidió a los fieles elevar sus oraciones por el eterno descanso del arzobispo.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también manifestó sus condolencias a la comunidad católica de la Arquidiócesis de Tijuana, así como a familiares y amigos del prelado, a quien reconocieron como un pastor entregado “unido en la fe y con la confianza puesta en Dios”.

El organismo eclesiástico adelantó que será la Arquidiócesis de Tijuana la encargada de informar en los próximos días los detalles sobre la organización de las exequias.

Te podría interesar: Detienen a Siete Personas con Armamento de Uso Exclusivo del Ejército en Tijuana, BC

El Arzobispo había enfrentado complicaciones de salud por cáncer

De acuerdo con fuentes eclesiásticas, el arzobispo había estado delicado de salud desde hace varios meses, debido a un diagnóstico de cáncer que lo mantenía en tratamiento y con reposo médico. Pese a ello, se mantuvo al pendiente de la diócesis y de los proyectos pastorales que impulsaba en Tijuana, incluso cuando su condición física comenzó a deteriorarse.

Francisco Moreno Barrón fue designado arzobispo de Tijuana en 2016, luego de desempeñarse como obispo de Tlaxcala y auxiliar en Morelia. Durante su gestión en la frontera norte, destacó por su trabajo en favor de los migrantes, su compromiso social y su constante llamado a la paz en medio de la violencia que afecta a la región.

Historias recomendadas:

APG