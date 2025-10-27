Hombre es Declarado Culpable por el Feminicidio de su Pareja en BC ¿Cuánto Estará en Prisión?

La Fiscalía General del Estado logró una sentencia de prisión contra un hombre acusado de feminicidio en Ensenada, Baja California. El responsable fue identificado como Geovanny, declarado culpable de privar de la vida a su pareja sentimental durante la noche del 8 y madrugada del 9 de abril de 2022.

El feminicidio se realizó con un objeto punzocortante

El crimen ocurrió en un paraje de la colonia Márquez de León, ubicado sobre la carretera a Ojos Negros. Las autoridades confirmaron que la agresión se realizó con un objeto punzocortante y un instrumento contundente.

El caso se investigó a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, así como mediante personal que intervino en las diligencias y recolección de indicios. El cuerpo fue abandonado en el lugar después de la agresión.

El proceso judicial inició el 30 de septiembre de 2025, donde la Fiscalía presentó pruebas consideradas clave para acreditar la responsabilidad penal de Geovanny. La exposición de resultados periciales y testimonios formó parte de los elementos desahogados ante la autoridad judicial encargada de emitir el fallo.

La decisión del juez se dio tras analizar el material presentado durante el juicio. Fue el 16 de octubre cuando se dictó el fallo condenatorio, confirmando la participación del señalado en el delito de feminicidio cometido contra su pareja.

¿Cuánto tiempo está Geovanny en prisión por feminicidio?

Posteriormente, el 22 de octubre se establecieron las sanciones correspondientes, consistentes en 41 años y 3 meses de prisión para el sentenciado. La autoridad también fijó un monto económico como reparación del daño.

La cantidad que deberá cubrir asciende a 486 mil 873 pesos con 20 centavos, contemplando indemnización y gastos funerarios a favor de la parte afectada.

