Asesinan a Abuelita con Presunta Ayuda de "Bruja" para Quedarse con Sus Terrenos en Mexicali

La Fiscalía General Estatal de Baja California informó sobre la detención de tres personas acusadas de feminicidio y asociación para delinquir, tras el asesinato de una mujer de 68 años identificada como Martha Alicia "N". El crimen ocurrió el pasado 4 de octubre en Mexicali, cuando la víctima fue atacada mientras circulaba por la carretera a Santa Isabel. Los presuntos involucrados serían su propio nieto, su yerno y una mujer vinculada con prácticas de ocultismo.

Asesinaron a Martha Alicia por los terrenos que tenía

De acuerdo con las autoridades, Martha Alicia asistía de manera recurrente a sesiones espirituales con la presunta "bruja", quien logró ganarse su confianza y conocer información detallada sobre los terrenos que la adulta mayor poseía. Esa cercanía habría permitido a la mujer identificar una oportunidad para apropiarse de sus bienes.

La Fiscalía señaló que esta relación fue clave para que la supuesta guía espiritual organizara un plan junto con los familiares de la víctima. El objetivo sería quedarse con las propiedades mediante el asesinato de la adulta mayor, eliminando así cualquier obstáculo para tomar control del patrimonio.

¿Cómo fue el feminicidio de Martha Alicia?

Según las autoridades, los tres presuntos implicados interceptaron a Martha Alicia en una zona cercana a la carretera mencionada. Bloquearon el paso de su vehículo y le dispararon directamente en la cabeza y el pecho. La mujer perdió la vida de inmediato dentro de su auto, sin posibilidad de recibir atención o ayuda.

Tras las investigaciones, los supuestos responsables fueron ubicados y posteriormente detenidos por la autoridad competente. La Fiscalía confirmó que podrían enfrentar cargos por feminicidio, además de la acusación de asociación para delinquir por la planeación del ataque.

El móvil del crimen está relacionado con la apropiación de terrenos pertenecientes a la víctima, un factor que, según la información oficial, motivó a los familiares a participar en el homicidio. La supuesta "bruja", con conocimiento previo de los bienes, habría tenido un rol activo en la ejecución del plan.

Las autoridades continúan el proceso jurídico para determinar las sanciones correspondientes contra los implicados. El caso se mantiene en seguimiento dentro del sistema estatal en Baja California.

Información de Kitzia Flores

RCP