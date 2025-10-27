Agricultores en Mexicali se Suman a Protesta Nacional; Toman Casetas y Dan Paso Libre
Agricultores del Valle de Mexicali permiten el paso libre en casetas como parte de una protesta nacional del sector agrícola
Agricultores del Valle de Mexicali se sumaron este lunes a las manifestaciones convocadas a nivel nacional por el sector agrícola, con protestas que se desarrollan de manera simultánea en 22 estados del país.
- En esta ocasión, los agricultores optaron por no bloquear carreteras, sino permitir el paso libre a los automovilistas mediante la toma pacífica de las casetas de cobro, entre ellas, la del libramiento Mexicali–Tijuana.
De acuerdo con los manifestantes, esta acción busca evitar que los ingresos por las cuotas de peaje lleguen a la Federación, como medida de presión para que el gobierno federal atienda sus exigencias.
¿Qué exigen los agricultores?
Los campesinos exigen un precio justo para el trigo y un diálogo directo con el secretario nacional de Agricultura, al señalar que el campo mexicano enfrenta una crisis grave que pone en riesgo la producción y el sustento de miles de familias.
Hasta el momento, no se ha definido una hora para el retiro de los manifestantes, quienes advirtieron que podrían permanecer en el lugar durante todo el día si no obtienen una respuesta favorable.
Segunda protesta de agricultores en Mexicali
Esta es la segunda vez que productores agrícolas del Valle de Mexicali se suman al movimiento nacional en demanda de políticas públicas que garanticen precios justos y soberanía alimentaria.
La primera manifestación, productores agrícolas bloquearon por 10 horas la carretera federa Mexicali - San Luis Río Colorado, en el límite entre Baja California y Sonora.
