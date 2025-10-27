Volcadura Deja Una Mujer Sin Vida y 4 Lesionados en Ensenada; Uno de los Heridos es una Bebé

Una mujer perdió la vida la tarde del pasado 26 de octubre tras un accidente automovilístico tipo volcadura registrado sobre la carretera a La Bufadora, a la altura del ejido Esteban Cantú, en la delegación Maneadero, Ensenada. De acuerdo con el reporte del C5, el incidente ocurrió alrededor de las 18:05 horas, cuando un vehículo sedán color rojo se salió del camino mientras transitaba con orientación de oriente a poniente.

Según el peritaje preliminar realizado por autoridades municipales, el conductor del automóvil continuó su trayectoria recta al llegar a una zona de curva en la carretera Rodolfo Sánchez Taboada, impactando primero contra un cerco metálico y perdiendo el control hasta volcar. En el automóvil viajaba una familia al momento del accidente.

Una bebé de 7 meses resultó herida en el accidente

Paramédicos arribaron al sitio para brindar atención médica a los pasajeros. Se informó que el conductor, identificado como Gerardo "N", una mujer de nombre Crisel "N", de 17 años, y una bebé de 7 meses, fueron trasladados a recibir atención médica bajo resguardo policial.

En el lugar del accidente se confirmó la ausencia de signos vitales de una mujer que viajaba dentro del vehículo, sin que se detallaran mayores datos de identidad dentro del informe difundido. Esta víctima quedó en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El conductor permanece bajo custodia por el accidente

Las autoridades acordonaron el área para permitir el trabajo pericial que ayudará a determinar las causas exactas del accidente. Los agentes iniciaron la recopilación de indicios en la escena, considerando el impacto contra la estructura metálica como el origen de la pérdida de control que derivó en la volcadura.

Hasta el momento, el conductor permanece bajo custodia policial mientras continúa la evaluación médica y se avanza en la investigación oficial. El incidente mantiene una línea de investigación abierta para esclarecer los factores que intervinieron en el siniestro y evitar que un hecho similar vuelva a cobrar vidas según informaron las autoridades.

Información de Patricia Lafarga

