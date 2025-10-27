Anuncian Jornada Gratuita de Vacunación y Esterilización de Mascotas en Ensenada

En Ensenada se llevarán a cabo dos jornadas gratuitas dirigidas al cuidado de mascotas, con servicios de esterilización y vacunación. Las actividades se realizarán el jueves 30 de octubre en la Delegación Maneadero y el sábado 1 de noviembre en una conocida tienda de mascotas de la ciudad.

¿Dónde será la primera jornada de vacunación en Ensenada?

De acuerdo con la información proporcionada, la primera jornada comenzará el 30 de octubre a partir de las 10:00 de la mañana en Maneadero. Durante esta actividad se ofrecerán servicios gratuitos para perros y gatos como vacunación antirrábica, tratamiento contra pulgas y garrapatas, desparasitación, colocación de microchips y esterilización.

Los residentes de la zona podrán llevar a sus mascotas sin costo alguno, con el objetivo de mantener su salud y prevenir enfermedades que puedan afectar también a los hogares donde conviven.

¿En qué lugar será la segunda jornada de vacunación en Ensenada?

La segunda jornada tendrá lugar el sábado 1° de noviembre, de 1:00 a 7:00 de la tarde, en las instalaciones de una conocida tienda de mascotas. En este evento se aplicarán vacunas antirrábicas para animales de compañía que sean llevados al lugar dentro del horario establecido.

Uno de los puntos más relevantes de esta actividad es que las primeras 100 personas que acudan con su mascota recibirán un obsequio de cortesía del establecimiento, lo que podría incentivar una mayor participación ciudadana.

Ambas jornadas se desarrollan con el objetivo de reforzar el bienestar animal y prevenir casos de rabia y otras enfermedades, además de contribuir al control poblacional de mascotas mediante la esterilización gratuita.

Información de Diego Robles

