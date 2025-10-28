Vinculan a Cuatro por Privación de la Libertad y Homicidio en BC; Hallaron el Cuerpo en un Pozo

Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa y homicidio calificado, tras una investigación de la Fiscalía General del Estado en San Quintín. La audiencia se llevó a cabo el 20 de octubre, luego de que las autoridades detuvieran a los imputados el pasado 15 de octubre en cumplimiento de órdenes de aprehensión.

Los hechos que originaron este caso ocurrieron la noche del 24 de agosto en un domicilio de la colonia Manuel Guillén, donde los señalados habrían ingresado de manera violenta. De acuerdo con la investigación, presuntamente bajo órdenes de Juan Carlos "N", privaron de la libertad a un hombre y amenazaron a otras personas que se encontraban en el lugar.

La víctima fue abandonada en un pozo

La víctima fue trasladada inicialmente a un domicilio ubicado en la colonia Nueva Era. Posteriormente, fue llevada a un área despoblada donde, según consta en la carpeta de investigación, fue asesinada con un arma de fuego calibre .45 y abandonada en un pozo de aproximadamente 1.30 metros de profundidad.

A la mitad del proceso judicial, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida expuso ante el Juez de Control los elementos que permiten presumir la responsabilidad de los imputados. Durante la audiencia, se determinó que deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso.

La Agencia Estatal de Investigación llevó a cabo las detenciones de Rodrigo "N", Juan Carlos "N", Óscar Leonardo "N" y Azucena "N", quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La vinculación a proceso ocurrió tras analizar la evidencia relacionada con el secuestro y asesinato del hombre. El caso continúa bajo investigación, con el objetivo de esclarecer totalmente los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Información de Diego Robles

RCP