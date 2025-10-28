Hombre es Detenido por Presuntamente Golpear a su Pareja Embarazada en el Abdomen en BC

La Policía Municipal de Tijuana detuvo a un hombre tras presuntamente agredir físicamente a su pareja embarazada en el fraccionamiento Natura, Sección Bosques. El incidente fue reportado a través de la central de radio, alertando sobre una persona solicitando auxilio dentro de su domicilio en Tijuana.

La mujer embarazada presentaba dolor por los golpes en el abdomen

Al arribar al lugar, los oficiales entrevistaron a la víctima, quien señaló que su pareja la había golpeado en la espalda y el abdomen. La mujer informó que cursa un embarazo de aproximadamente dos meses, y que debido a los golpes presentaba dolor considerable.

La afectada identificó plenamente al presunto agresor como Edwin "N", de 19 años de edad. Ante la denuncia, los agentes procedieron a asegurar al joven y trasladarlo a la Fiscalía General del Estado para iniciar el seguimiento legal correspondiente.

Es necesario que la mujer embarazada reciba atención médica especializada

Paramédicos acudieron al domicilio para brindar atención médica a la víctima. Indicaron que la afectada requería valoración especializada, aunque ella manifestó su intención de acudir por sus propios medios a recibir atención y presentar formalmente la denuncia ante la autoridad competente.

Las autoridades señalaron que los procedimientos legales continuarán bajo la supervisión de la Fiscalía, asegurando que Edwin "N" enfrente las sanciones correspondientes por el presunto delito de violencia familiar y agresión contra persona embarazada.

