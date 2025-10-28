Aseguran Hidrocarburo Ilegal y 10 Migrantes Dentro de Yate en Rosarito; Detuvieron al Capitán

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José "C" por su probable responsabilidad en los delitos de posesión ilícita de hidrocarburos y tráfico de migrantes agravado. La medida fue decretada por un juez de control tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California.

¿De qué nacionalidad eran las personas que viajaban en el yate?

El pasado 25 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a José "C" durante un recorrido en altamar en Punta Mezquital, Playas de Rosarito. El sujeto era el capitán de una embarcación menor tipo yate, donde viajaban diez personas con destino a Estados Unidos.

Entre los ocupantes de la embarcación se encontraban seis mexicanos, incluido un menor de edad, un hondureño, una mujer salvadoreña y su hijo menor de edad. Todos ellos señalaron a las autoridades que estaban siendo trasladados con fines migratorios.

Encontraron gasolina dentro de botes

Durante la revisión de la embarcación, las autoridades detectaron la presencia de hidrocarburo en posesión del capitán, lo que derivó en la imputación de José "C" por los delitos mencionados. La intervención se realizó en coordinación con la Fiscalía Especializada y la Marina, asegurando tanto a la embarcación como a los pasajeros.

En audiencia inicial, el juez de control vinculó a proceso a José "C", imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y otorgó un plazo de 30 días para la investigación complementaria. El Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba que respaldan la imputación.

La vinculación a proceso asegura que José "C" enfrentará el procedimiento legal correspondiente por la posesión ilícita de hidrocarburos y el tráfico de migrantes, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los hechos.

