¿Cuándo es el Cambio de Horario y en Dónde Aplica en México? Todo Sobre el Horario de Invierno

La hora exacta de México se hizo tendencia recientemente, por el próximo cambio de horario que se aplicará en algunas partes del país.

Así que para que no haya confusiones, te decimos en dónde aplica el cambio de horario en México.

Si vives en la franja norte del país, el ajuste de tiempo entra en vigor la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025. Para evitar problemas en tus actividades, debes realizar un cambio en tu reloj, pero insistimos solo en ciertos puntos de México.

La modificación será a las 2:00 de la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025. En ese momento, tú tienes que atrasar una hora tu reloj, o para más practicidad, hazlo antes de dormir.

Este movimiento pone fin al horario de verano. Si vives en las localidades donde aplica este cambio, tienes un beneficio inmediato: ganas una hora extra de sueño esa noche del domingo 2 de noviembre. Por lo que es importante hacer el ajuste en todos tus aparatos manuales antes de acostarte.

Cambio de horario NO aplica a todo México: ¿Por qué solo cambia en algunos lugares?

Quizá te preguntes por qué prácticamente todo México mantiene su hora. La razón es la Ley de los Husos Horarios que entró en vigor en 2022. Esta ley eliminó el horario de verano en la mayor parte del territorio nacional. La decisión se fundamentó en temas de salud pública y los verdaderos beneficios sobre el ahorro de energía.

Sin embargo, para los municipios de la frontera norte el cambio de hora se mantiene vigente. Esto obedece a un objetivo preciso: sincronizar el tiempo con Estados Unidos. Mantener la misma hora facilita la coordinación de trabajo, comercio y traslados entre ambos países, algo esencial para la vida en la frontera.

Lista completa de municipios con cambio de horario en México 2025

El ajuste de horario se limita a ciertas localidades de cinco estados. Si tu municipio aparece en la lista siguiente, deberás retrasar el reloj una hora el domingo 2 de noviembre de 2025:

Baja California : Todo el estado.

: Todo el estado. Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Si tu estado o municipio NO aparece en esta lista, tu reloj mantiene su hora actual. No necesitas hacer ninguna modificación.

Recuerda: la medianoche del sábado 1 de noviembre al domingo 2 de noviembre de 2025, si vives en los municipios o estados de la lista, adelantas tu hora por el horario de invierno.

