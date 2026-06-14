Lluvias Hoy en CDMX: ¿Hay Afectaciones por Inundaciones y granizo?

Ocho alcaldías de la Ciudad de México registran este domingo lluvias de intensidad fuerte con posible granizo, según el radar meteorológico emitido a las 16:35 horas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia prevé que el fenómeno se generalice e intensifique conforme avance la tarde y la noche.

¿Cuáles alcaldías tienen lluvia fuerte y riesgo de granizo?

El análisis de radar elaborado con datos de SEGIAGUA identificó precipitaciones de mayor intensidad en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.

La SGIRPC alertó a través de sus redes sociales: "Al momento, se observan zonas de lluvias de intensidad fuerte con posible caída de granizo sobre las demarcaciones: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco."

¿Hay inundaciones? Lo que se sabe hasta el momento

Hasta ahora no hay reportes de inundaciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó lluvia fuerte en la alcaldía Benito Juárez —zona sur— y lluvia ligera en la zona Centro, sin referencia a encharcamientos o cierres viales.

Si hay lluvia fuerte en la CDMX, haz esto

La SGIRPC emitió recomendaciones preventivas para los habitantes de las zonas afectadas:

Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles, cables eléctricos, cauces de agua y partes bajas de lomas.

No tires basura en vía pública, ríos, barrancas ni canales.

Ten a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes.

Revisa que techos, instalaciones eléctricas, de gas y agua potable no tengan daños.

Maneja con precaución extrema y enciende las luces del vehículo.

La autoridad también pidió mantenerse al tanto de los comunicados del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.