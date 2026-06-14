Lluvias Hoy en CDMX: ¿Hay Afectaciones por Inundaciones y granizo?

Lluvias fuertes y posible granizo afectan ocho alcaldías de la CDMX este domingo; las autoridades prevén que el fenómeno se intensifique en la tarde y noche.

Lluvias Hoy en CDMX: ¿Hay Afectaciones por Inundaciones y granizo?Una persona camina bajo una fuerte lluvia frente a un autobús del Metrobús en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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¿Lluvias y granizo en CDMX? Ocho alcaldías afectadas este domingo. Conoce las recomendaciones de SGIRPC para mantenerte seguro.

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