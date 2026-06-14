Explosión de Vehículo en Tacubaya Deja a un Hombre y un Menor con Quemaduras

Una explosión registrada al interior de un automóvil en la colonia Tacubaya dejó lesionados a un hombre de 45 años y a su hijo de 14. Ambos fueron trasladados a un hospital.

Explosión en alcaldía Miguel HidalgoFoto: SSC

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