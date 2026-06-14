Explosión de Vehículo en Tacubaya Deja a un Hombre y un Menor con Quemaduras

La tarde del sábado 13 de junio, una explosión ocurrida al interior de un vehículo en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, dejó como saldo a un hombre y un menor de edad con diversas quemaduras, por lo que fueron trasladados de emergencia a un hospital por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Héroes de 1810 y Tránsito, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a policías que realizaban labores de vigilancia en la zona sobre una explosión dentro de un automóvil.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a dos personas lesionadas y solicitaron apoyo médico. En tanto, entrevistaron a un hombre de 45 años, quien explicó que se encontraba junto con su hijo de 14 años dentro de su automóvil color azul cuando escucharon una fuerte explosión. Ambos lograron salir de la unidad, aunque ya presentaban quemaduras.

Trasladados a hospital

Ante la gravedad de las lesiones, los policías trasladaron de inmediato a los afectados a un hospital, donde recibieron atención médica especializada. Según el informe, las víctimas presentaban quemaduras en piernas, brazos y rostro.

En el sitio también trabajaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes controlaron una fuga proveniente de un tanque de gas localizado en la cajuela del vehículo. Asimismo, realizaron labores para garantizar que no existiera riesgo para otras personas, retiraron la unidad siniestrada y efectuaron la limpieza de los escombros generados por la explosión.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.