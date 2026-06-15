Investigan Muerte de Dos Personas tras Consumo de Sustancias Tóxicas en La Laguna

Autoridades de la FGE investiga la muerte de dos personas que presuntamente consumieron sustancias tóxicas en Francisco I Madero

Investigan Muerte de Dos Personas por Presunto Consumo de Sustancias Tóxicas en La LagunaFoto: N+

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Impactante: Dos muertes en La Laguna tras presunto consumo de drogas. La FGE investiga y otras tres personas están hospitalizadas. ¿Qué sustancia fue la causa? Descúbrelo.

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