Investigan Muerte de Dos Personas tras Consumo de Sustancias Tóxicas en La Laguna

La Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga la muerte de dos personas que se encontraban consumiendo sustancias tóxicas en el ejido Colón, en el municipio de Francisco I. Madero.

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de la muerte de un hombre de 23 años en la Clínica Número 18 del IMSS, en Torreón.

Asimismo, tomó conocimiento del fallecimiento de otra persona del sexo masculino en la Clínica Número 20 del municipio de Francisco I. Madero.

De acuerdo con la necropsia de ley, ambas personas fallecieron debido a un infarto agudo al miocardio secundario a una tromboembolia cardiopulmonar, a causa de una sustancia que aún está por determinar.

Además, hay otras tres personas hospitalizadas relacionadas con este consumo; su estado de salud fue reportado como reservado. Las autoridades ya investigan los hechos.

Aseguran droga durante operativo en Piedras Negras

Dos personas fueron detenidas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila durante un operativo realizado en la colonia Tierra y Esperanza de Piedras Negras. La acción ocurrió luego de que los agentes interceptaron un vehículo que les pareció sospechoso y le realizaron una revisión.

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Durante la inspección, los oficiales aseguraron aproximadamente 18 kilogramos de marihuana, además de varias dosis de cristal. Los detenidos, identificados como José Alberto “N” y Mayela “N”, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que quedó a cargo de las investigaciones y de definir su situación legal.