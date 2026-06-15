Afirman que Irán Incluyó Cláusula de Peaje en Ormuz; Israel Descarta Irse de Líbano

La república islámica incorporó un apartado sobre el cobro del tránsito en el paso clave para el crudo mundial, según reportes

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Trump Anunció Acuerdo con Irán y Apertura del Estrecho de Ormuz

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Tensión en Oriente Medio: Irán introduce peaje en Ormuz mientras Israel descarta retirada militar. ¿Qué implicaciones tiene esto para la región? Lee más.

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