Afirman que Irán Incluyó Cláusula de Peaje en Ormuz; Israel Descarta Irse de Líbano

La agencia iraní Fars aseveró este lunes, citando a una fuente bien informada, que Irán incluyó a última hora en el acuerdo marco con Estados Unidos una cláusula relativa al pago de un peaje marítimo en el estrecho de Ormuz.

"En los momentos finales de la negociación, se enmendó el texto del memorando de entendimiento para enfatizar de manera clara y explícita la cuestión de la soberanía de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz", por donde transitan el gas y el petróleo exportados desde el Golfo, indicó Fars citando a esa fuente anónima.

"El uso del término 'servicios marítimos' significa que Estados Unidos ha aceptado el pago de peajes a Irán", añadió la agencia de prensa iraní.

El memorando de entendimiento ya está decretado como un hecho para el 19 de junio con la mediación de Pakistán. Se prevé que las partes signen el tratado en Ginebra en el marco del G7.

Sin embargo, Estados Unidos e Irán mantendrán esta semana conversaciones indirectas en Catar, indicó a AFP una fuente diplomática.

"Esta semana en Doha habrá reuniones preparatorias por separado con cada una de las partes, antes de la firma oficial en Suiza, y el lanzamiento de conversaciones técnicas", declaró a la AFP, bajo anonimato, un diplomático cercano a las conversaciones.

Según él, los mediadores enviados por Catar partieron de Teherán después de "17 horas de negociaciones intensivas", iniciadas el domingo y coronadas con un anuncio de acuerdo para poner fin a la contienda.

Israel rechaza repliegue militar

El ministro de Defensa de Israel afirmó que las fuerzas de su país permanecerán en Líbano, Siria y Gaza por tiempo indefinido, horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran poner fin a la guerra en Medio Oriente, incluido en el frente libanés.

"El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo seguimos una política clara según la cual el ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza por un período ilimitado, con el fin de proteger la frontera y a las comunidades israelíes de los elementos yihadistas que operan desde allí", declaró Israel Katz en un comunicado.

Katz también advirtió a Irán que, si ataca a Israel en respuesta a su campaña en Líbano, el ejército israelí responderá con "toda su fuerza".

En tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, insistió en "la necesidad de un cese total de la agresión" de Israel contra el Líbano, en conversaciones con sus homólogos de Irak, Egipto, Turquía y Arabia Saudí tras el anuncio de un acuerdo preliminar de paz con Estados Unidos.

"En estas conversaciones telefónicas, Araqchí, refiriéndose a la responsabilidad de Estados Unidos en la aplicación del acuerdo, subrayó la necesidad de un cese total de la agresión desestabilizadora y los ataques del régimen sionista contra el Líbano", indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Teherán ha insistido en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Estados Unidos debía incluir el fin de las hostilidades israelíes en el Líbano y contra el partido-milicia Hezbolá en particular.

El acuerdo se firmará el viernes en Suiza y tras ello, las dos partes comenzarán a negociar el programa nuclear iraní.

ASJ