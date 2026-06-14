"Que Fluya el Petróleo": Trump Confirma el Acuerdo con Irán y Fijan Firma en Suiza

Donald Trump declaró este domingo desde Truth Social que "el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo" y autorizó de inmediato la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval de EUA —cerrando, al menos sobre el papel, un conflicto armado que comenzó el 28 de febrero con bombardeos de Washington y Tel Aviv. La ceremonia de firma quedó programada para el viernes 19 de junio en Suiza, según anunció el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador clave en el proceso.

El anuncio de Trump disipa la incertidumbre que había marcado la jornada: horas antes, Irán no había confirmado los términos definitivos y negociadores de Qatar viajaron a Teherán para afinar los puntos pendientes.

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¿Por qué el Estrecho de Ormuz era el nudo del conflicto?

Antes de la guerra, por esa vía pasaba el 20% de los envíos de petróleo del mundo. Irán lo bloqueó como herramienta de presión; EUA respondió con un bloqueo naval. Trump no solo declaró cerrado el acuerdo —también resolvió uno de los puntos más disputados de la negociación:

Irán abrirá el estrecho sin cobrar peajes, como exigía Washington.

EUA levanta su bloqueo naval de forma inmediata.

Miles de millones en activos iraníes congelados serían liberados.

Las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní se levantarían.

El desminado de la vía navegable podría involucrar a países del G7.

La oposición que todavía complica a Teherán

El anuncio de Washington no borra las tensiones internas en Irán. El sábado por la noche, sectores de línea dura salieron a las calles en varias ciudades a rechazar el pacto. Residentes de Mashhad describieron a Reuters cómo algunos coreaban "Muerte al conciliador" y "Conciliador, dimite, dimite", en referencia directa al canciller Abás Araqchi, quien encabezó las negociaciones por parte iraní.

Araqchi había dicho el viernes que el acuerdo provisional demostraba que Irán salió fortalecido del conflicto, aunque reconoció que aún eran posibles cambios en el texto. Sobre el programa nuclear —uno de los puntos más sensibles— las posiciones siguen encontradas: Teherán quiere que su uranio enriquecido se diluya y permanezca en su territorio; Washington exige su destrucción y retirada. Ese capítulo se negociaría en un período de 60 días posterior a la firma en Suiza.

Israel y el frente que ningún acuerdo cerró

Israel se ha deslindado del pacto entre EUA e Irán y el sábado atacó más de 70 posiciones en Líbano contra Hezbolá en un lapso de 24 horas. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha tenido fricciones con Trump por las exigencias de Washington de que Tel Aviv frene su acción militar para no obstaculizar el entendimiento con Teherán. Los combates tampoco cesaron en otros frentes: fuerzas de EUA derribaron varios drones iraníes que se dirigían hacia el Estrecho de Ormuz la madrugada del sábado.

Sharif informó que esta semana los mediadores facilitarán reuniones previas a la ceremonia del 19 de junio.