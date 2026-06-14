"Que Fluya el Petróleo": Trump Confirma el Acuerdo con Irán y Fijan Firma en Suiza

Trump confirmó el acuerdo con Irán, autorizó la apertura del Estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval; la firma será el viernes 19 en Suiza.

EUA e Irán Terminarán el Conflicto Esta Semana, Según Pakistán: ¿Cuándo Será la Firma de la Paz?Antes de la guerra, por el Estrecho de Ormuz pasaba el 20% de los envíos de petróleo del mundo. Foto: Reuters

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Trump confirma acuerdo con Irán: apertura del Estrecho de Ormuz y fin del bloqueo naval. Firma en Suiza el 19 de junio. ¿Qué significa esto para el petróleo mundial?

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