¿Qué Es el G7 y Qué Temas se Tratarán en la Cumbre de Évian-les-Bains?

El Grupo de los Siete, foro donde se reúnen las principales economías desarrolladas del mundo, inicia este lunes y te decimos lo que se abordará en la agenda

G7El G7 se fundó tras el embargo petrolero de la OPEP de 1973 como un foro para que los países más ricos debatieran las crisis que afectaban a la economía mundial. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El G7 se reúne en Francia para abordar guerras, economía e IA. ¿Qué impacto tendrán sus decisiones en Ucrania e Irán? Conoce los detalles de esta cumbre crucial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+