Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 15 de Junio 2026

Este lunes, 15 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos en México hoy

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 4:26 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 71 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 15 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 71 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX 15/06/26 04:26:25 Lat 15.70 Lon -98.15 Pf 15 km pic.twitter.com/GNkaI7yexz — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 15, 2026

Con información de N+

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