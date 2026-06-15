Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 15 de Junio 2026

Te decimos la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 15 de junio de 2026

Personas salen a la calle por sismo en MéxicoPersonas salen a la calle por sismo en México. Doto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 15 de junio de 2026, se reportaron sismos en México. Conoce la magnitud y epicentro de los movimientos más relevantes del día.

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¿Dónde Tembló Hoy 15 de Junio 2026? Epicentro y Magnitud de los Sismos en México este Lunes