Se Incendian Autobuses Hoy en Cancún: Video del Fuego en Unidades

La mañana de hoy, 15 de junio de 2026, se registró un incendio en un encierro de autobuses localizado en Cancún, Quintana Roo, que desató la inmediata movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y demás servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la Avenda Miguel Hidalgo, según confirmó Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez.

En redes sociales, expuso alrededor de las 06:40 horas que la rápida respuesta de los bomberos y la coordinación entre dependencias permitieron controlar el 100% el incendio.

Imágenes del percance

Gutiérrez además compartió imágenes en las que se pudieron apreciar unidades calcinadas.

En el operativo de atención al siniestro participaron miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos, Seguridad Ciudadana, Tránsito, Protección Civil y Servicios Públicos.

“La emergencia fue atendida de manera oportuna, sin personas lesionadas”, señaló el funcionario público.

De igual manera, dio a conocer que continuaban las labores para el enfriamiento de la zona y la eliminación de riesgos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Gracias al trabajo conjunto de Bomberos, Seguridad Ciudadana, Tránsito, Protección Civil y Servicios Públicos, la emergencia fue atendida de manera oportuna, sin personas lesionadas. pic.twitter.com/LweHM2Tp6n — Pablo Gutiérrez Fernández (@PabloGF_Oficial) June 15, 2026

Video de incendio en Cancún

El incendio además fue captado en diversos videos; en uno de ellos se pudo apreciar cómo el fuego consumía uno de los autobuses.

Mientras que en otros se pudo apreciar la enorme columna de humo negro y en otros se dio cuenta de la movilización de los servicios de emergencia en la supermanzana 73, en la avenida Miguel Hidalgo.

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SPB