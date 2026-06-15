Se Incendian Autobuses Hoy en Cancún: Video del Fuego en Unidades

Servicios de emergencia se trasladaron a la avenida Miguel Hidalgo, donde se registró un incendio en un inmueble este lunes

Incendio en encierro de autobuses en Cancún, Quintana Roo. Foto: @PabloGF_OficialIncendio en encierro de autobuses en Cancún, Quintana Roo. Foto: @PabloGF_Oficial

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Esta mañana en Cancún, un incendio en un encierro de autobuses movilizó a los bomberos. Imágenes muestran unidades calcinadas. Conoce cómo se controló la situación.

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