Localizan Cuerpo Dentro de la Cajuela de un Taxi Abandonado en un Camino Rural en León

Dentro de la cajuela de un taxi abandonado, fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida; el vehículo estaba entre las comunidad de Villa del Rosario y el Camino a Los Tepetates.

Hallan un Cuerpo Dentro de la Cajuela de un Taxi Abandonado en GuanajuatoN+

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Un taxi abandonado en León reveló un macabro secreto: un cadáver en su cajuela. La víctima, aún sin identificar, presentaba impactos de bala. Investigan las autoridades.

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