El cuerpo de una persona fue localizado este domingo al interior de la cajuela de un taxi abandonado sobre un camino rural ubicado entre la comunidad de Villa del Rosario y el camino a Los Tepetates en León.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona, quienes observaron que de la parte trasera del vehículo escurría sangre, por lo que avisaron a las autoridades a través del sistema de emergencias.

Al arribar al lugar, elementos de bomberos inspeccionaron la unidad y encontraron un cadáver en la cajuela.

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La víctima aparentemente es un hombre pero no está identificado

De manera preliminar, se informó que la víctima sería un hombre que hasta el momento permanece en calidad de no identificado. Su cuerpo presentaba impactos producidos por arma de fuego.

La zona fue acordonada por elementos policiacos para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos e identificar a la víctima.

El cuerpo fue trasladado a Guanajuato, Capital, a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley, antes de ser entregado a sus familiares.