Aviso por Otro Posible Ciclón en el Pacífico: ¿Cuándo se Puede Formar la Tormenta Douglas?

La temporada de huracanes 2026 se intensifica en México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio un reporte hoy, 15 de junio de 2026, sobre la vigilancia de una zona de baja presión, en el Pacífico; aquí te damos los detalles de la posible formación de la tormenta tropical Douglas.

Temporada de huracanes 2026 en México

En el Pacífico, hasta el momento se han formado tres tormentas tropicales: Amanda, Boris y Cristina.

De acuerdo con las previsiones de Conagua, la siguiente tormenta tropical se llamaría Douglas.

Se prevé que durante la temporada de ciclones 2026 en el Pacífico se formen entre 18 y 21 fenómenos meteorológicos, de los cuales, 4 0 5 podrían convertirse en huracán de categoría 3, 4 o 5.

En N+, te decimos hasta cuándo termina la actual temporada de lluvias.

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Desarrollo y trayectoria de la posible tormenta Douglas

La Conagua emitió un aviso hoy sobre la vigilancia de una zona de baja presión, que se localiza al oeste-suroeste de la Península de Baja California.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la zona de baja presión mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.

Actualmente, se localiza a 2,750 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur y se desplaza hacia el norte a una velocidad entre 8 y 16 kilómetros por hora (km/h).

Sin embargo, Conagua destacó que dicha zona de baja presión “no afecta al territorio mexicano”.

En tanto, para hoy se prevén lluvias fuertes en gran parte del país, entre ellos Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en la Ciudad de México, donde hay pronóstico de tormenta eléctrica con granizo.

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