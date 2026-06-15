Aviso por Otro Posible Ciclón en el Pacífico: ¿Cuándo se Puede Formar la Tormenta Douglas?

Aquí te damos todos los detalles de la posible formación de una nueva tormenta tropical, en el Pacífico mexicano

Lluvia en Acapulco por la tormenta BorisFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Se intensifica la temporada de huracanes 2026: Conagua alerta sobre la posible formación de la tormenta Douglas. Descubre más sobre su desarrollo y pronóstico.

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