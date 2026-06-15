Detienen a Siete Presuntos Responsables de Robo con Violencia y Rescatan a Mujer en Colón

Siete personas fueron detenidas y una mujer fue rescatada tras un robo con violencia y privación ilegal de la libertad ocurridos en una empresa del municipio de Colón.

Rescatan a Mujer y Capturan a Siete en QuerétaroFoto: N+

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Operativo en Colón: 7 arrestados y una mujer rescatada tras un violento robo. Las autoridades muestran su compromiso con la seguridad. Conoce los detalles.

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Detienen a Siete por Robo Violento y Rescatan a Mujer