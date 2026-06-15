Detienen a Siete Presuntos Responsables de Robo con Violencia y Rescatan a Mujer en Colón

Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de distintos niveles de gobierno permitió la detención de siete personas y la liberación de una mujer que había sido privada de la libertad tras un robo con violencia en el municipio de Colón.

Siete personas fueron detenidas por su presunta participación en un robo con violencia y la privación ilegal de la libertad de una mujer, durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de Querétaro, Ciudad de México y Estado de México.

¿Cómo lograron las autoridades rescatar a la víctima y detener a los implicados?

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron luego de que un grupo armado irrumpiera en una empresa ubicada en el municipio de Colón, donde además de cometer un robo, privó de la libertad a una mujer, lo que derivó en la activación de un operativo interinstitucional.

Como parte de las acciones del Operativo A.R.M.A., elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río lograron ubicar a los primeros tres sospechosos sobre la carretera federal México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, cuando viajaban en una camioneta y una motocicleta presuntamente relacionadas con el caso.

Posteriormente, gracias a la coordinación con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, fueron detenidas otras cuatro personas vinculadas con los hechos. Asimismo, se logró localizar y poner a salvo a la mujer privada de la libertad, quien recibió atención inmediata tras su rescate.

Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía.