¿Se Acaban Bloqueos de la CNTE en CDMX? Esto Acordaron Hoy sobre Manifestaciones

Te decimos si se acaban los bloqueo de la CNTE en la CDMX; esto fue lo que acordaron sobre manifestaciones

Bloqueo de la CNTE en BucareliBloqueo de la CNTE en Bucareli. Foto: Cuartoscuro

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