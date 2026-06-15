¿Se Acaban Bloqueos de la CNTE en CDMX? Esto Acordaron Hoy sobre Manifestaciones

Este lunes, 15 de junio de 2026, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) explicaron el plan de acción que emprenderán. Te decimos si se acaban los bloqueo en la Ciudad de México (CDMX).

Toma en consideración que hoy los integrantes de la CNTE tomaron las casetas de:

Autopista México-Cuernavaca: Caseta Tlalpan.

Autopista Naucalpan-Ecatepec: Caseta Puente de Vigas.

¿Se acaban bloqueos de la CNTE en CDMX?

En conferencia de prensa, los integrantes de la CNTE informaron que siguen "en pie de lucha" porque sus demandas son "justas", por lo que mantendrán sus protestas, como parte de su huelga nacional, que ya lleva 15 días.

"Definitivamente nosotros decidimos en la Asamblea Nacional Representativa llevada el 13, que fue el sábado, se consensó y seguimos en paro. Y desde luego, los relevos porque acuérdense que es un plan de acción con réplicas en los estados", indicaron los líderes de la CNTE.

Rechazaron los señalamientos de "que esta representación es una cúpula" y aseguraron que tienen toda la voluntad política para el diálogo.

Cabe recordar que el plantón de la CNTE sigue instalado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; así que evita transitar por la Avenida 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Con información de N+

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