¿Se Rompió Diálogo con la CNTE? Sheinbaum Afirma que Disminuyó “Bastante” su Presencia

La presidenta Sheinbaum dijo que disminuyó “bastante” la presencia de integrantes de la CNTE

Campamento de la CNTE en la CDMXCampamento de la CNTE en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta Sheinbaum anuncia que no habrá más reuniones con la CNTE por ahora. Se realizarán reuniones tripartitas en los estados para abordar problemas educativos. Infórmate sobre las propuestas.

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