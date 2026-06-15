¿Se Rompió Diálogo con la CNTE? Sheinbaum Afirma que Disminuyó “Bastante” su Presencia
La presidenta Sheinbaum dijo que disminuyó “bastante” la presencia de integrantes de la CNTE
Campamento de la CNTE en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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La presidenta Sheinbaum anuncia que no habrá más reuniones con la CNTE por ahora. Se realizarán reuniones tripartitas en los estados para abordar problemas educativos. Infórmate sobre las propuestas.
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PorRedacción N+
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy, 15 de junio de 2026, sobre el diálogo que su gobierno ha tenido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum afirmó que disminuyó “bastante” la presencia de integrantes de la CNTE en algunos lugares y que, por lo pronto, no están previstas más reuniones, "lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados".
Consultas para conocer opinión de maestros
La titular del Ejecutivo Federal aseguró que “el Gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció, incluso, se propuso en su momento en la última reunión, una mesa técnica permanente”, dijo.
Indicó que en agosto iniciará la consulta escuela por escuela sobre qué cambios debe tener el USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros).
"Qué proponen los maestros, directamente, estas son los planteamientos y ahora nada más las mesas tripartitas, entre la representación sindical, el gobierno de México y el estado, la SEP, y si es necesario la Segob, pero en los estados, destacó la presidenta.
"Vamos a ir escuela por escuela", reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las consultas que realizarán para conocer la opinión de los maestros respecto al USICAMM. pic.twitter.com/qfS9EaXYjZ