¿Se Rompió Diálogo con la CNTE? Sheinbaum Afirma que Disminuyó “Bastante” su Presencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy, 15 de junio de 2026, sobre el diálogo que su gobierno ha tenido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum afirmó que disminuyó “bastante” la presencia de integrantes de la CNTE en algunos lugares y que, por lo pronto, no están previstas más reuniones, "lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Tomará Casetas de Acceso a la CDMX Hoy: Acción Se Replicará en Estos Estados

Consultas para conocer opinión de maestros

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que “el Gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció, incluso, se propuso en su momento en la última reunión, una mesa técnica permanente”, dijo.

Indicó que en agosto iniciará la consulta escuela por escuela sobre qué cambios debe tener el USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros).

"Qué proponen los maestros, directamente, estas son los planteamientos y ahora nada más las mesas tripartitas, entre la representación sindical, el gobierno de México y el estado, la SEP, y si es necesario la Segob, pero en los estados, destacó la presidenta.

"Vamos a ir escuela por escuela", reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las consultas que realizarán para conocer la opinión de los maestros respecto al USICAMM. pic.twitter.com/qfS9EaXYjZ — NMás (@nmas) June 15, 2026

Indicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación son quienes pueden dar más información al respecto.

¿Por qué Sheinbaum suspendió evento en Zacatecas?

La presidenta Sheinbaum explicó que suspendió y reprogramó un evento en Zacatecas por una manifestación de la CNTE.

"Sí (eran manifestantes de la CNTE), entre otros, dije para qué si hay diálogo con Gobernación, con educación, entones, para qué generamos un mal momento y por eso decidimos ir a San Luis", destacó.

Dijo que “fue en particular en este caso porque no considere que fuera prudente, ustedes saben, han llegado a muchos eventos a protestar en distintos temas y siempre busco el espacio para hablar”.

Destacó que su gobierno siempre busca el diálogo, por lo que en ese caso “decidimos modificar la agenda”.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+.

Rar