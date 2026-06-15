¿Quién Es Laura Itzel Castillo? Perfil y Biografía de Nueva Secretaria de las Mujeres de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy, 15 de junio de 2026, que Laura Itzel Castillo será la nueva secretaria de las Mujeres del Gobierno de México.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Larua Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres, al Gobierno. Ella está definiendo las fechas”

Así lo dijo la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

¿Pero quién es Laura Itzel Castillo? Aquí en N+ te informamos sobre el perfil y biografía de quien fungirá como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres de México.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, una vez que termine sus labores en la Cámara Alta, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/DNkk1sgzPI — NMás (@nmas) June 15, 2026

Secretaría de las Mujeres sigue con actividades

En su encuentro con los medios, Sheinbaum Pardo también destacó que todas las actividades en la Secretaría de las Mujeres se siguen desarrollando y no están interrumpidas.

“Siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría, en los centros libres, la cartilla, todas las actividades relacionadas con las mujeres; y Laura Itzel Castillo en el momento que pueda ya se incorpora como secretaria de las Mujeres”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

Castillo sustituirá en el cargo a Citlalli Hernández, quien el pasado 16 de abril fue elegida presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

De acuerdo con la página del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Laura Itzel Castillo Juárez nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957 y es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es senadora morenista desde el 1 de septiembre de 2024 y en su trayectoria profesional se ha desempeñado tanto en la administración pública, como en puestos de representación popular.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, fue designada secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de 2000 al 2006.

Entre 2015 y 2018 fungió como directora General del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México (RTP).

Y de 2020 a 2024 fue consejera independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre otros cargos.

Desde finales de agosto de 2025 se desempeña como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

SPB