¿Quién Es Laura Itzel Castillo? Perfil y Biografía de Nueva Secretaria de las Mujeres de México

Laura Itzel Castillo será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum

Laura Itzel Castillo al inicio de la Sesión Ordinaria el 29 de abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLaura Itzel Castillo al inicio de la Sesión Ordinaria el 29 de abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Claudia Sheinbaum anuncia a Laura Itzel Castillo como nueva secretaria de las Mujeres. Descubre quién es.

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