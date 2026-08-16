Mexicanas Consiguen Boleto a Los Ángeles 2028 en Flag Football

La Selección Mexicana Femenil conquistó el bronce en el Mundial de Flag Football 2026, tras vencer 20-19 a Gran Bretaña. Con este triunfo, además, también han conseguido su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Luego de un reñido partido, las connacionales conquistaron su lugar en el podio en el certamen disputado en Düsseldorf, Alemania, mientras que la selección varonil cayó ante Canadá y no consiguió el boleto a LA.

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) destacó el triunfo de las mexicanas y su obtención del pase a la justa olímpica.

La capitana del equipo mexicano, Silvia Contreras, expresó poco después del fin del partido su emoción por el triunfo y destacó que se conformó una familia en la selección nacional.

"No puedo describir lo que siento, pero es una gran emoción. Tengo el honor de poder formar parte de la historia. Trabajamos muy duro y estoy orgullosa de nuestro triunfo, que es de todo México, porque sé que nos respaldaron y confiaron en que conseguiríamos esto", dijo.

¡LO LOGRARON! 🔥🏈🇲🇽

¡NOS VEMOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS!



La selección femenil sella su pase a la justa de #LA2028 al vencer a Gran Bretaña 20-19 y obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Flag Football en Düsseldorf, Alemania.



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Pasados apenas tres minutos del primer tiempo, Diana Flores anotó y Andy Martínez recibió el ovoide para la conversión, con lo que México se puso arriba por 7-0 en el marcador. La misma Martínez sumó la segunda anotación para ampliar la ventaja 13-0.

La defensa estuvo sólida, pero las británicas respondieron con touchdown y la unidad extra, cuando faltaban menos de dos minutos para terminar la primera parte, y dejaron la pizarra 13-7.

Pero las mexicanas se mantuvieron al ataque. Tania Rincón conectó un pase profundo y Yaritza Morales recibió el ovoide para una tercera anotación. Vino la conversión y la primera parte terminó 20-7.

Las europeas comenzaron con la ofensiva en la segunda mitad. México resistió, pero cometió errores que derivaron en castigo y acercaron a sus rivales poco a poco.

Pese a ir abajo, las británicas parecían no tener prisa. El reloj avanzaba y apenas conseguían unas cuantas yardas. Consiguieron su segundo touchdown a menos de 11 minutos del final.

México empezó la ofensiva con Diana Flores y la capitana Silvia Contreras, pero solo buscaba que avanzaran los minutos. Las británicas lograron quitar la bandera e interceptaron el ovoide para sumar puntos. Lo consiguieron luego de un rebote a menos de tres minutos de que se acabara el encuentro. No pudieron convertir y el marcador se quedó 20-19 a favor de México.

Finalmente, las jugadoras dirigidas por Fernando Alfaro desgastaron el tiempo y sentenciaron su victoria, que significó el pase histórico a Olímpicos.

Las otras clasificadas en la rama femenil son las canadienses, que ayer vencieron a las mexicanas en semifinales. El Mundial de Flag Football en Düsseldorf otorgó dos plazas para la máxima justa veraniega, que en teoría serían para las finalistas.

Sin embargo, la participación de Estados Unidos hizo que sus resultados marcaran la definición de los lugares. El equipo de las barras y las estrellas tiene pase automático, al ser anfitrión de las próximas olimpiadas. Debido a que las estadounidenses accedieron a la final este domingo, la cuota se recorrió para el partido por el bronce, que México obtuvo.

Quedan tres lugares para los olímpicos de Flag Football, los cuales serán determinados entre los mejores clasificados de la edición continental del próximo año, de donde saldrán 10 equipos que disputarán un boleto a mediados de 2028 en un repechaje internacional. Por ahora, al equipo femenil de México solo le queda pensar en prepararse para la competencia en Los Ángeles y refrendar su hegemonía mundial en este deporte, donde es muy probable que accedan al podio.