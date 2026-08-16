Deportes

Mexicanas Consiguen Boleto a Los Ángeles 2028 en Flag Football

La Selección Femenil consiguió, además de su pase a los Olímpicos, ganar el bronce en un reñido encuentro ante Gran Bretaña.

Mexicanas ganan tercer lugar en Mundial de Flag Football y consiguen boletos a los olímpicos 2028Foto: AP
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