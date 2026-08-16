¿Pumas vs Querétaro Va por TV Abierta Gratis? Hora para Ver Partido Hoy En Vivo de la Liga MX

Este domingo el equipo de Esteban Solari salta a la cancha por la reanudación del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora ni en qué canal juegan los Pumas UNAM vs Querétaro, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de hoy en México, correspondiente a la Liga MX 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

El equipo auriazul tiene una deuda con su afición que empieza a hacerse muy grande. Tras perder la final del Torneo Clausura contra Cruz Azul en Ciudad Universitaria (C.U.), ahora también sufrieron la eliminación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

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Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 16 de agosto. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, recinto que se ubica en la Ciudad de México.

El equipo de Esteban Solari llega con muchas dudas en su accionar futbolístico y ahora también se le suma la baja de Sebastián Córdova, quien sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado. Por eso la directiva universitaria tuvo que anunciar un fichaje procedente del Pachuca para ocupar ese lugar en el plantel.

Si deseas ver la transmisión del Pumas vs Querétaro por un canal gratis, te informamos que el partido de la Liga MX 2026 no se va a poder ver por TV abierta en vivo, pues el juego solamente va a estar disponible por la app de streaming de ViX Premium.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el UNAM vs Querétaro en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores. Los aficionados que vivan en los Estados Unidos van a poder disfrutar de la transmisión en directo, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido, a través de la señal de Univisión.

Aunque no hay dónde ver Pumas vs Querétaro en vivo gratis, el partido se puede seguir vía online en el siguiente link y en las redes sociales oficiales de cada equipo, ahí podrás disfrutar del minuto a minuto, los goles, el resumen y marcador final del juego en C.U.

AO