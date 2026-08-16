Futbol

¿Pumas vs Querétaro Va por TV Abierta Gratis? Hora para Ver Partido Hoy En Vivo de la Liga MX

Checa a qué hora y en qué canal juega Pumas UNAM vs Querétaro este domingo 16 de agosto, así sabrás dónde ver la transmisión del partido en vivo de la Liga MX 2026

Pumas vs Querétaro pasa por un canal de TV gratis hoy hora y dónde ver partido de la Liga MX 2026El partido de Pumas vs Querétaro se juega en vivo por la Jornada 4 de la Liga MX 2026. Foto: Cuartoscuro

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